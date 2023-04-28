Кочурова (Рогожникова) Ирина Семенова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Кочуров Семен Алексеев
Мать: Варвара Иванова
Бракосочетание
12.06.1850
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.10.1851
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно