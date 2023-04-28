Кочурова (Рогожникова) Ирина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочурова (Рогожникова) Ирина Семенова

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Кочуров Семен Алексеев

Мать: Варвара Иванова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.06.1850

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.10.1851

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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