(Кочурова) Варвара Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кочурова) Варвара Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Кочуров Василiй Семенов

Отец ребёнка: Кочуров Семен Алексеев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кочуров Семен Семенов

Отец ребёнка: Кочуров Семен Алексеев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Кочурова Ирина Семенова

Отец ребёнка: Кочуров Семен Алексеев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Кочуров Стефан Семенов

Отец ребёнка: Кочуров Семен Алексеев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.07.1843

Сын: Кочуров Пантелеймон Семенов

Отец ребёнка: Кочуров Семен Алексеев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.10.1845

Сын: Кочуров Протасiй Семенов

Отец ребёнка: Кочуров Семен Алексеев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокiя Семенова

Отец ребёнка: Кочуров Семен Алексеев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Семенова

Отец ребёнка: Кочуров Семен Алексеев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочуров Дмитрiй Семенов

Отец ребёнка: Кочуров Семен Алексеев

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно