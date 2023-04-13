(Кочурова) Варвара Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Кочуров Семен Алексеев
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Кочуров Семен Алексеев
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Кочурова Ирина Семенова
Отец ребёнка: Кочуров Семен Алексеев
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Кочуров Семен Алексеев
Рождение ребёнка
26.07.1843
Сын: Кочуров Пантелеймон Семенов
Отец ребёнка: Кочуров Семен Алексеев
Рождение ребёнка
13.10.1845
Отец ребёнка: Кочуров Семен Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокiя Семенова
Отец ребёнка: Кочуров Семен Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Семенова
Отец ребёнка: Кочуров Семен Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кочуров Семен Алексеев
Смерть
Неизвестно