Рогожников Павел Федоров
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Рогожников Федор Григорьев
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
12.06.1850
Жена: Кочурова Ирина Семенова
Рождение ребёнка
28.10.1851
Сын: Рогожников Терентiй Павлов
Мать ребёнка: Кочурова Ирина Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно