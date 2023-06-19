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Рогожников Павел Федоров

Место рождения

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Рогожников Федор Григорьев

Мать: скрыто настройками приватности

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
12.06.1850

Жена: Кочурова Ирина Семенова

Рождение ребёнка
28.10.1851

Сын: Рогожников Терентiй Павлов

Мать ребёнка: Кочурова Ирина Семенова

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно