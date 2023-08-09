Узбек Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Узбек Петр Дмитриевич
Мать: Узбек Ксения Лазаревна
Бракосочетание
10.11.1885
Жена: Варвара Семеновна
Рождение ребёнка
17.12.1903
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Варвара Семеновна
Рождение ребёнка
07.06.1906
Дочь: Феодора Васильевна
Мать ребёнка: Варвара Семеновна
Смерть
Неизвестно