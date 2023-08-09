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Узбек Василий Петрович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Узбек Петр Дмитриевич

Мать: Узбек Ксения Лазаревна

Бракосочетание
10.11.1885

Жена: Варвара Семеновна

Рождение ребёнка
17.12.1903

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Варвара Семеновна

Рождение ребёнка
07.06.1906

Дочь: Феодора Васильевна

Мать ребёнка: Варвара Семеновна

Смерть
Неизвестно