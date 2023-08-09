Некрасов Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Павел Иванович

Некрасов Павел Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Некрасов Иван Михаилов

Мать: Некрасова Надежда Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1765

Сын: Некрасов Андрей Павлович

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Домна Павловна

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Некрасова Наталья Павловна

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Наталия Павловна

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Некрасов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Посохина Праскева Павловна

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Некрасов Семен Павлов

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Некрасова Марфа Павлова

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.12.1799

Дочь: Ульяна Павловна

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Авдотья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно