Некрасов Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Некрасов Иван Михаилов
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Домна Павловна
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Некрасова Наталья Павловна
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Наталия Павловна
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Посохина Праскева Павловна
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Некрасова Марфа Павлова
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
16.12.1799
Дочь: Ульяна Павловна
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно