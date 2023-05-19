Некрасов Иван Михаилов
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смерти10.12.1791
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Некрасов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Иванова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Надежда Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.12.1791