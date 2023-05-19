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Некрасов Иван Михаилов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

10.12.1791

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Некрасов Михаил

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Некрасов Павел Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Надежда Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Надежда Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.12.1791
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