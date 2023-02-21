Павлов Виталий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Витальевна
Мать ребёнка: Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Степановна
Смерть
Неизвестно