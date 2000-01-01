(Добрякова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Добрякова) Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Добряков Степан Сергеевич

Мать: Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
15.02.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Виталий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Виталий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Витальевна

Отец ребёнка: Павлов Виталий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Виталий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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