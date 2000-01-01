(Добрякова) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Добряков Степан Сергеевич
Мать: Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
15.02.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Виталий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Виталий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Витальевна
Отец ребёнка: Павлов Виталий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно