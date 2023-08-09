(Шадрина) Устинья Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Шадрин Семен Михайлович
Мать: Шадрина Анна Яковлевна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 оборот
Смерть
Неизвестно