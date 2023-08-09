(Шадрина) Устинья Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шадрина) Устинья Семенович

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1743 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ИВ
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Место
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Рождение
Около 1768

Отец: Шадрин Семен Михайлович

Мать: Шадрина Анна Яковлевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Сарана, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 95 оборот
Смерть
Неизвестно