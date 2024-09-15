Антюхина (Антюхина) Александра Гаврииловна
Место рождения
Дата рождения01.05.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 17_01.05.1901_крещение-06.05.1901 пол_Ж_ запись - 31 род. Александра в село Брусенцево у крестьянин Антюхин Гавриил Никандров и законная жена... Показать все
Крещение
06.05.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 17_01.05.1901_крещение-06.05.1901 пол_Ж_ запись - 31 род. Александра в село Брусенцево у крестьянин Антюхин Гавриил Никандров и законная жена... Показать все
Смерть
Неизвестно