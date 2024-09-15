Антюхина (Антюхина) Александра Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антюхина (Антюхина) Александра Гаврииловна

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.05.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1901

Отец: Антюхин Гавриил Никандрович

Мать: Антюхина Анна Федоровна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 17_01.05.1901_крещение-06.05.1901 пол_Ж_ запись - 31 род. Александра в село Брусенцево у крестьянин Антюхин Гавриил Никандров и законная жена... Показать все
Крещение
06.05.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 17_01.05.1901_крещение-06.05.1901 пол_Ж_ запись - 31 род. Александра в село Брусенцево у крестьянин Антюхин Гавриил Никандров и законная жена... Показать все
Смерть
Неизвестно

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