Антюхин Гавриил Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антюхина Анна Федоровна
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 17 поз. - 31
Рождение ребёнка
01.05.1901
Дочь: Антюхина (Антюхина) Александра Гаврииловна
Мать ребёнка: Антюхина Анна Федоровна
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 17_01.05.1901_крещение-06.05.1901 пол_Ж_ запись - 31 род. Александра в село Брусенцево у крестьянин Антюхин Гавриил Никандров и законная жена... Показать все
Смерть
Неизвестно