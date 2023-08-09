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Угнивенко Ульяна Павловна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Угнивенко Даниил Калеников

Отец ребёнка: Угнивенко Калинник Васильевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Угнивенко Илья Калеников

Отец ребёнка: Угнивенко Калинник Васильевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Угнивенко Марк Калеников

Отец ребёнка: Угнивенко Калинник Васильевич

Смерть
Неизвестно