Угнивенко Ульяна Павловна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Угнивенко Даниил Калеников
Отец ребёнка: Угнивенко Калинник Васильевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Угнивенко Калинник Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Угнивенко Калинник Васильевич
Смерть
Неизвестно