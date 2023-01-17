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Красин Александр Николаевич

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Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Красин Николай Васильевич

Мать: не указана

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.09.1892

Дочь: Щеголина Надежда Александровна

Мать ребёнка: Красина Пелагея Фёдоровна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Красина Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Красина Пелагея Фёдоровна

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красина Пелагея Фёдоровна

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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