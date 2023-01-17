Красин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Красин Николай Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1892
Дочь: Щеголина Надежда Александровна
Мать ребёнка: Красина Пелагея Фёдоровна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Красина Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Красина Пелагея Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно