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Красин Николай Васильевич

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Место рождения

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красин Василий

Мать: не указана

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Красин Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Красин Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красин Павел Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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