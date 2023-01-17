Красина Пелагея Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1892
Дочь: Щеголина Надежда Александровна
Отец ребёнка: Красин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Красина Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Красин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно