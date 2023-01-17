Красина Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красина Пелагея Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1892

Дочь: Щеголина Надежда Александровна

Отец ребёнка: Красин Александр Николаевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Красина Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Красин Александр Николаевич

Крохино, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красин Александр Николаевич

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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