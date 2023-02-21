Зражевский Прокоп Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зражевский Прокоп Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Зражевский Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Сын: Зражевский Михаил Прокопов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Зражевский Федор Прокопов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Зражевский Степан Прокопов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зражевская Евфросиния Григорева

Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
1798
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