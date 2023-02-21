Зражевский Прокоп Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смерти1798
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Зражевский Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Сын: Зражевский Михаил Прокопов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Зражевский Федор Прокопов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Зражевский Степан Прокопов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
1798