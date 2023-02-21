Зражевский Федор Прокопов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зражевский Федор Прокопов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Зражевский Прокоп Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Зражевский Аким Фёдоров

Мать ребёнка: Зражевская Меланья

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Настасия Фёдорова

Мать ребёнка: Зражевская Меланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Фёдорова

Мать ребёнка: Зражевская Меланья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зражевская Меланья

Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
1814
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