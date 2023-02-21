Зражевский Федор Прокопов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Зражевский Прокоп Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Зражевская Меланья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Настасия Фёдорова
Мать ребёнка: Зражевская Меланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Фёдорова
Мать ребёнка: Зражевская Меланья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зражевская Меланья
Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
1814