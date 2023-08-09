Поморцев Тимофей Яковлев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Поморцева Евдокiя Тимофеева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Екатерина Тимофеева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Поморцева Матрона Тимофеева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поморцева Екатерина Тимофеева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно