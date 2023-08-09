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Поморцев Тимофей Яковлев

Место рождения

Падзеры, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Падзеры, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Поморцева Евдокiя Тимофеева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Падзеры, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Екатерина Тимофеева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Падзеры, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Поморцева Матрона Тимофеева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Падзеры, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Поморцева Екатерина Тимофеева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Падзеры, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поморцев Козьма Тимофеев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Падзеры, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно