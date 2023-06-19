Поморцева (Вотякова) Матрона Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поморцева (Вотякова) Матрона Тимофеева

Место рождения

Падзеры, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Поморцев Тимофей Яковлев

Мать: скрыто настройками приватности

Падзеры, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
10.04.1844

Муж: Вотяков Дмитрiй Егоров

Рождение ребёнка
13.07.1845

Сын: Вотяков Владимир Дмитриев

Отец ребёнка: Вотяков Дмитрiй Егоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.07.1846

Дочь: Марiя Дмитрiева

Отец ребёнка: Вотяков Дмитрiй Егоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.07.1849

Сын: Вотяков Илья Дмитриев

Отец ребёнка: Вотяков Дмитрiй Егоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.06.1852

Сын: Вотяков Иона Дмитриев

Отец ребёнка: Вотяков Дмитрiй Егоров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно