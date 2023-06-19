Поморцева (Вотякова) Матрона Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Поморцев Тимофей Яковлев
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
10.04.1844
Рождение ребёнка
13.07.1845
Сын: Вотяков Владимир Дмитриев
Отец ребёнка: Вотяков Дмитрiй Егоров
Рождение ребёнка
19.07.1846
Дочь: Марiя Дмитрiева
Отец ребёнка: Вотяков Дмитрiй Егоров
Рождение ребёнка
19.07.1849
Отец ребёнка: Вотяков Дмитрiй Егоров
Рождение ребёнка
14.06.1852
Отец ребёнка: Вотяков Дмитрiй Егоров
Смерть
Неизвестно