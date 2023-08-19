Поморцева (Ершева) Екатерина Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поморцева (Ершева) Екатерина Тимофеева

Место рождения

Падзеры, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поморцев Тимофей Яковлев

Мать: скрыто настройками приватности

Падзеры, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
17.10.1834

Муж: Ершев Димитрiй Петров

Рождение ребёнка
25.03.1835

Дочь: Матрона Дмитрiева

Отец ребёнка: Ершев Димитрiй Петров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.02.1841

Сын: Ершев Феодор Дмитрiев

Отец ребёнка: Ершев Димитрiй Петров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.04.1842

Сын: Ершев Iосиф Дмитрiев

Отец ребёнка: Ершев Димитрiй Петров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.09.1843

Сын: Ершев Корнилiй Дмитриев

Отец ребёнка: Ершев Димитрiй Петров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.10.1846

Дочь: Параскева Дмитрiева

Отец ребёнка: Ершев Димитрiй Петров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.09.1849

Сын: Ершев Трофим Дмитриев

Отец ребёнка: Ершев Димитрiй Петров

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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