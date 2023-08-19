Поморцева (Ершева) Екатерина Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поморцев Тимофей Яковлев
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.10.1834
Рождение ребёнка
25.03.1835
Дочь: Матрона Дмитрiева
Отец ребёнка: Ершев Димитрiй Петров
Рождение ребёнка
17.02.1841
Отец ребёнка: Ершев Димитрiй Петров
Рождение ребёнка
02.04.1842
Сын: Ершев Iосиф Дмитрiев
Отец ребёнка: Ершев Димитрiй Петров
Рождение ребёнка
11.09.1843
Отец ребёнка: Ершев Димитрiй Петров
Рождение ребёнка
11.10.1846
Дочь: Параскева Дмитрiева
Отец ребёнка: Ершев Димитрiй Петров
Рождение ребёнка
17.09.1849
Отец ребёнка: Ершев Димитрiй Петров
Смерть
Неизвестно