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Поморцев Козьма Тимофеев

Место рождения

Падзеры, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поморцев Тимофей Яковлев

Мать: скрыто настройками приватности

Падзеры, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Поморцева Пелагiя Козмина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Падзеры, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Поморцева Агафья Космина

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Падзеры, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поморцев Марк Кузьмин

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Падзеры, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин