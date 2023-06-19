Поморцев Козьма Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поморцев Тимофей Яковлев
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Поморцева Пелагiя Козмина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Поморцева Агафья Космина
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин