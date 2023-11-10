Надточая (Сидоренко) Пелагея Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надточая (Сидоренко) Пелагея Евдокимовна

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Сидоренко Евдоким Григорьевич

Мать: Сидоренко Екатерина Парфёновна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
05.11.1794 ст.

Муж: Надточий Иван Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.09.1795 ст.

Дочь: Надточая Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Надточий Иван Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.01.1801 ст.

Дочь: Надточая Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Надточий Иван Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Надточий Михаил Иванович

Отец ребёнка: Надточий Иван Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Надточий Никифор Иванович

Отец ребёнка: Надточий Иван Фёдорович

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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