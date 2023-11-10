Надточая (Сидоренко) Пелагея Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Бракосочетание
05.11.1794 ст.
Рождение ребёнка
01.09.1795 ст.
Дочь: Надточая Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Надточий Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
01.01.1801 ст.
Дочь: Надточая Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Надточий Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Надточий Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Надточий Никифор Иванович
Отец ребёнка: Надточий Иван Фёдорович
Смерть
Неизвестно