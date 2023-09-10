Сидоренко Екатерина Парфёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Сидоренко Ефрем Евдокимович
Отец ребёнка: Сидоренко Евдоким Григорьевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Надточая Пелагея Евдокимовна
Отец ребёнка: Сидоренко Евдоким Григорьевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сидоренко Павел Евдокимович
Отец ребёнка: Сидоренко Евдоким Григорьевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Сидоренко Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Сидоренко Евдоким Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончаренко Феодосия Евдокимовна
Отец ребёнка: Сидоренко Евдоким Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Громовая Дарья Евдокимовна
Отец ребёнка: Сидоренко Евдоким Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно