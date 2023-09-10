Сидоренко Екатерина Парфёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Екатерина Парфёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Сидоренко Ефрем Евдокимович

Отец ребёнка: Сидоренко Евдоким Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Надточая Пелагея Евдокимовна

Отец ребёнка: Сидоренко Евдоким Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сидоренко Павел Евдокимович

Отец ребёнка: Сидоренко Евдоким Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Сидоренко Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Сидоренко Евдоким Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончаренко Феодосия Евдокимовна

Отец ребёнка: Сидоренко Евдоким Григорьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Громовая Дарья Евдокимовна

Отец ребёнка: Сидоренко Евдоким Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренко Евдоким Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Криски, Чернігівська область
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