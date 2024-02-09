Буканова Евдокия / Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буканова Евдокия / Авдотья Ивановна

Место рождения

Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд

Дата рождения

1855

Дата смерти

22.09.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаково, Смоленская волость, Переславский уезд
Бракосочетание
22.10.1873 ст.

Муж: Буканов Алексей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
поручители по жениху: деревни Любимцева крестьяне Иван Савельевич и Архип Алексеевич, по невесте: деревни Исаково крестьяне Корнилий Иванович и Артемий Ефимович Источник: ГАЯО Метрические книги церкв... Показать все
Рождение ребёнка
28.03.1874 ст.

Сын: Буканов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 29.03.1874 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Симеон Алексеевич Источник: ГАЯО Метрические книги церк... Показать все
Рождение ребёнка
07.07.1875 ст.

Дочь: Буканова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.07.1875 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянская девица Дарья Алексеевна Источник: ГАЯО Метрические кн... Показать все
Рождение ребёнка
26.09.1876 ст.

Дочь: Николаева Ефросиния Алексеевна

Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 27.09.1876 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Симеон Алексеевич и крестьянская девица Дарья Симеоновна... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1878 ст.

Дочь: Буканова Любовь Алексеевна

Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 19.09.1878 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянская девица Праскева Симеоновна Источник: ГАЯО Метрические... Показать все
Рождение ребёнка
05.12.1880 ст.

Сын: Буканов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении отчество матери - Павловна дата крещения - 06.12.1880 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Савва Ди... Показать все
Рождение ребёнка
15.12.1882 ст.

Сын: Буканов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 15.12.1882 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Алексей Павлович Источник: ГАЯО Метрические книги церкв... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1884 ст.

Сын: Буканов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении отчество матери - Николаевна дата крещения - 14.11.1884 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Любимцево крестьянские д... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1885 ст.

Сын: Буканов Иаков / Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении отчество матери - Павловна дата крещения - 19.10.1885 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Будовского псаломщик Иван Пок... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1886 ст.

Дочь: Буканова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 14.11.1886 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Любимцево крестьянская девица Фекла Симеоновна Буканова Источник: ГАЯО Ме... Показать все
Рождение ребёнка
08.02.1889 ст.

Сын: Буканов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.02.1889 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Борисова крестьянин Иван Михайлович Беляков и девица деревни Любимцево Ефр... Показать все
Рождение ребёнка
17.08.1891 ст.

Дочь: Буканова Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 18.08.1891 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни кр. дети Андрей Алексеевич и Любовь Алексеевна Букановы Источник: ... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1893 ст.

Сын: Буканов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 19.09.1893 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянин Тимофей Симеонович Буканов и кр. девица Евфросиния Алекс... Показать все
Смерть
22.09.1893 ст.
Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 24.09.1893 место смерти - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 41 год причина - после родов Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уез... Показать все
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