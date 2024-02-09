Буканова Евдокия / Авдотья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти22.09.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович
Дочь: Буканова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович
Дочь: Николаева Ефросиния Алексеевна
Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович
Дочь: Буканова Любовь Алексеевна
Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович
Сын: Буканов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович
Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович
Сын: Буканов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович
Сын: Буканов Иаков / Яков Алексеевич
Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович
Дочь: Буканова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович
Сын: Буканов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович
Дочь: Буканова Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович
Сын: Буканов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Буканов Алексей Симеонович