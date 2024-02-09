Буканова Ольга Алексеевна
Место рождения
Дата рождения07.07.1875 ст.
Дата смерти10.05.1876 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
07.07.1875 ст.
дата крещения - 09.07.1875 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянская девица Дарья Алексеевна Источник: ГАЯО Метрические кн... Показать все
Смерть
10.05.1876 ст.
дата погребения - 11.05.1876 место смерти - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1/2 года причина - от опухоли Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уе... Показать все