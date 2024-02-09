Буканова Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуканова Ольга Алексеевна

Буканова Ольга Алексеевна

Место рождения

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

07.07.1875 ст.

Дата смерти

10.05.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1875 ст.

Отец: Буканов Алексей Симеонович

Мать: Буканова Евдокия / Авдотья Ивановна

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 09.07.1875 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - той же деревни крестьянская девица Дарья Алексеевна Источник: ГАЯО Метрические кн... Показать все
Смерть
10.05.1876 ст.
Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 11.05.1876 место смерти - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1/2 года причина - от опухоли Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уе... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close