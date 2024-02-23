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Буканов Михаил Алексеевич

Место рождения

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.11.1884 ст.

Дата смерти

03.02.1885 ст.

Пол

Мужской

Отец

Между 1853 и 1854 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
Комментарий
Рождение
13.11.1884 ст.

Отец: Буканов Алексей Симеонович

Мать: Буканова Евдокия / Авдотья Ивановна

Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о рождении отчество матери - Николаевна дата крещения - 14.11.1884 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Любимцево крестьянские д... Показать все
Смерть
03.02.1885 ст.
Любимцево, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 05.02.1885 место смерти - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1/2 года причина - от опухоли Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уе... Показать все

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