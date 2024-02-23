Буканов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения13.11.1884 ст.
Дата смерти03.02.1885 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
13.11.1884 ст.
В записи о рождении отчество матери - Николаевна дата крещения - 14.11.1884 место рождения - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни Любимцево крестьянские д... Показать все
Смерть
03.02.1885 ст.
дата погребения - 05.02.1885 место смерти - дер.Любимцево Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1/2 года причина - от опухоли Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уе... Показать все