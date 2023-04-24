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Афанасий Ермолаев

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1789

Отец: Ермолай

Мать: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1807

Дочь: Агафия Афанасиева

Мать ребёнка: Екатерина Евдокимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1819

Сын: Лаврентий Афанасиев

Мать ребёнка: Екатерина Евдокимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.01.1822

Сын: Ефимий Афанасиев

Мать ребёнка: Екатерина Евдокимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Акилина Афанасиева

Мать ребёнка: Екатерина Евдокимова

Рождение ребёнка
02.03.1825

Дочь: Дария Афанасиева

Мать ребёнка: Екатерина Евдокимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Евдокимова

Смерть
Неизвестно
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