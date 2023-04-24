Афанасий Ермолаев
Место рождения
Дата рожденияДо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.02.1807
Дочь: Агафия Афанасиева
Мать ребёнка: Екатерина Евдокимова
Рождение ребёнка
10.08.1819
Сын: Лаврентий Афанасиев
Мать ребёнка: Екатерина Евдокимова
Рождение ребёнка
20.01.1822
Сын: Ефимий Афанасиев
Мать ребёнка: Екатерина Евдокимова
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Акилина Афанасиева
Мать ребёнка: Екатерина Евдокимова
Рождение ребёнка
02.03.1825
Дочь: Дария Афанасиева
Мать ребёнка: Екатерина Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Евдокимова
Смерть
Неизвестно