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Смуров Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

18.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Смуров Андрей Дмитриевич

Мать: Смурова Мария Федоровна

Смерть
18.09.1943
Участник ВОВ. Убит.https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3110467
Похороны
Неизвестно
Синявино, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Ленинградская обл., Мгинский р-н, Синявинский с/с, р.п. Синявино, северо-западнее, 2 км
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