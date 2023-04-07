Смуров Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти18.09.1943
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Смуров Андрей Дмитриевич
Мать: Смурова Мария Федоровна
Смерть
18.09.1943
Участник ВОВ. Убит.https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3110467
Похороны
Неизвестно
Синявино, Шлиссельбургский уезд, Санкт-Петербургская губерния
Ленинградская обл., Мгинский р-н, Синявинский с/с, р.п. Синявино, северо-западнее, 2 км