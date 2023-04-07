Смурова Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смурова Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Смуров Геннадий Андреевич

Отец ребёнка: Смуров Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Смуров Николай Андреевич

Отец ребёнка: Смуров Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смуров Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Смуров Андрей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смуров Андрей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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