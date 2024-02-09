Петрыгина (Садокова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрыгина (Садокова) Александра Андреевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1845 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Садоков Андрей

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
31.10.1893 ст.

Муж: Петрыгин Федор Нилович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Иоанно-Богословская церковь. Поручители по жениху - Губернский Секретарь, кандидат на судебной должности Федор Федоров Шелков и Коллежский Секретарь Иван Евграфов Чурин; по невесте - сын священника То... Показать все
Смерть
Неизвестно
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