Петрыгина (Садокова) Александра Андреевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Садоков Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1893 ст.
Иоанно-Богословская церковь. Поручители по жениху - Губернский Секретарь, кандидат на судебной должности Федор Федоров Шелков и Коллежский Секретарь Иван Евграфов Чурин; по невесте - сын священника То... Показать все
Смерть
Неизвестно