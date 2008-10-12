Хабарова (Фомина) Парасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХабарова (Фомина) Парасковья Алексеевна

Хабарова (Фомина) Парасковья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1913

Дата смерти

12.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1913

Отец: Фомин Алексей

Мать: Фомина Ефросинья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Хабаров Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Хабаров Петр Ефимович

Рождение ребёнка
14.05.1940

Дочь: Данилова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Хабаров Петр Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабаров Петр Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белослуцев Александр Степанович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
12.10.2008