Хабарова (Фомина) Парасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1913
Дата смерти12.10.2008
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1913
Отец: Фомин Алексей
Рождение ребёнка
1939
Сын: Хабаров Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Хабаров Петр Ефимович
Рождение ребёнка
14.05.1940
Дочь: Данилова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Хабаров Петр Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белослуцев Александр Степанович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
12.10.2008