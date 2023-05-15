Фомин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1913
Дочь: Хабарова Парасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Фомина Ефросинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мясникова Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Фомина Ефросинья Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фомина Ефросинья Прокопьевна
Смерть
Неизвестно