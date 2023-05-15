Фомин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1913

Дочь: Хабарова Парасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Фомина Ефросинья Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мясникова Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Фомина Ефросинья Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Фомина Ефросинья Прокопьевна

Смерть
Неизвестно
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