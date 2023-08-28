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Шекета (Симус) София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1931

Сын: Шекета Яков

Отец ребёнка: Шекета Иван

Рождение ребёнка
09.08.1947

Сын: Шекета Леонтий

Отец ребёнка: Шекета Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Шекета Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шекета Николай

Отец ребёнка: Шекета Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шекета Иван

Смерть
1971
Нижняя Кутузовка, Алушта, Республика Крым
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Верхняя Кутузовка, Алушта, Республика Крым
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