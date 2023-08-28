Шекета (Симус) София
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1931
Сын: Шекета Яков
Отец ребёнка: Шекета Иван
Рождение ребёнка
09.08.1947
Сын: Шекета Леонтий
Отец ребёнка: Шекета Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Шекета Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шекета Николай
Отец ребёнка: Шекета Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шекета Иван
Смерть
1971
Нижняя Кутузовка, Алушта, Республика Крым
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Верхняя Кутузовка, Алушта, Республика Крым