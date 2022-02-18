Шекета Леонтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шекета Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1947

Дата смерти

18.02.2022

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1947

Отец: Шекета Иван

Мать: Шекета София

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
18.02.2022
Куйбышево, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Причина смерти: ДТП
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