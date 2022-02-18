Шекета Леонтий
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1947
Дата смерти18.02.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1947
Отец: Шекета Иван
Мать: Шекета София
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бахчисарай, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
18.02.2022
Куйбышево, Бахчисарайский муниципальный район, Республика Крым
Причина смерти: ДТП