(Шекета) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шекета) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МВ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: Шекета Иван

Мать: Шекета София

Смерть
Неизвестно
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