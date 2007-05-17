Кармашова (Карасева) Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКармашова (Карасева) Лидия Павловна

Кармашова (Карасева) Лидия Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1926

Дата смерти

17.05.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1926

Отец: Карасев Павел Никифорович

Мать: Карасева Екатерина Артемьевна

Рождение ребёнка
30.04.1947

Дочь: Кармашова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Кармашов Анатолий Яковлевич

Рождение ребёнка
1952

Сын: Кармашов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Кармашов Анатолий Яковлевич

Рождение ребёнка
1960

Сын: Кармашов Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Кармашов Анатолий Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.05.2007
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Похороны
Неизвестно
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close