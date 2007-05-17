Кармашова (Карасева) Лидия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1926
Дата смерти17.05.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1926
Рождение ребёнка
30.04.1947
Дочь: Кармашова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Кармашов Анатолий Яковлевич
Рождение ребёнка
1952
Сын: Кармашов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Кармашов Анатолий Яковлевич
Рождение ребёнка
1960
Сын: Кармашов Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Кармашов Анатолий Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.05.2007
Похороны
Неизвестно