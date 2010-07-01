(Дружаева (Якушева)) Анна Федоровна 29.12.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Дружаева (Якушева)) Анна Федоровна

Место рождения

Пурех

Дата рождения

29.12.1935

Дата смерти

01.07.2010

Пол

Женский

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1935

Отец: Якушев Федор Васильевич

Мать: Якушева (Деулина) Елизавета

Пурех
Бракосочетание
26.05.1957

Муж: Дружаев Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
01.05.1958

Дочь: (Дружаева) Татьяна

Отец ребёнка: Дружаев Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
30.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дружаев Виктор Николаевич

с. Пурех
Рождение ребёнка
14.11.1965

Сын: Дружаев Михаил

Отец ребёнка: Дружаев Виктор Николаевич

Смерть
01.07.2010
Пурех
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно
новое кладбище с. Пурех

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