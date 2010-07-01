(Дружаева (Якушева)) Анна Федоровна
Место рожденияПурех
Дата рождения29.12.1935
Дата смерти01.07.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1935
Пурех
Бракосочетание
26.05.1957
Рождение ребёнка
01.05.1958
Дочь: (Дружаева) Татьяна
Отец ребёнка: Дружаев Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
30.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дружаев Виктор Николаевич
с. Пурех
Рождение ребёнка
14.11.1965
Сын: Дружаев Михаил
Отец ребёнка: Дружаев Виктор Николаевич
Смерть
01.07.2010
Пурех
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно
новое кладбище с. Пурех