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Дурнова Анастасия Ивановна

Место рождения

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

21.12.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
21.12.1907 ст.

Отец: Дурнов Иван Григорьевич

Мать: Дурнова Елена Ильина

Новоузенск, Новоузенский муниципальный район, Саратовская область
Новоузенский мещанин Иван Григорьев Дурнов и законная жена его Елена Ильина. Восприемники: Новоузенские мещане Иван Алексеев (младш.) Кадушкин и Анастасия Иванова Алаева
Смерть
Неизвестно
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