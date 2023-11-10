Дурнова Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.12.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.12.1907 ст.
Отец: Дурнов Иван Григорьевич
Мать: Дурнова Елена Ильина
Новоузенский мещанин Иван Григорьев Дурнов и законная жена его Елена Ильина. Восприемники: Новоузенские мещане Иван Алексеев (младш.) Кадушкин и Анастасия Иванова Алаева
Смерть
Неизвестно