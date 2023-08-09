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Чолпан Иван Федорович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.11.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Чолпан Федор Антонович

Мать: Чолпан Варвара Ивановна

Пропал без вести (военное)
С 23.06.1941 по ?.11.1943
Пропал без вести
Военная служба
С 23.06.1941 по ?.11.1943
Пропал без вести
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чолпан Мария Николаевна

Смерть
?.11.1943
ВОВ - пропал без вести