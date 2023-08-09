Чолпан Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти?.11.1943
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Чолпан Федор Антонович
Мать: Чолпан Варвара Ивановна
Пропал без вести (военное)
С 23.06.1941 по ?.11.1943
Пропал без вести
Военная служба
С 23.06.1941 по ?.11.1943
Пропал без вести
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чолпан Мария Николаевна
Смерть
?.11.1943
ВОВ - пропал без вести