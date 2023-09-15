Чолпан Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Чолпан Федор Антонович
Рождение ребёнка
17.11.1916
Отец ребёнка: Чолпан Федор Антонович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Чолпан Федор Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно