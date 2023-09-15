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Чолпан Варвара Ивановна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Чолпан Иван Федорович

Отец ребёнка: Чолпан Федор Антонович

Рождение ребёнка
17.11.1916

Сын: Чолпан Антоний Федорович

Отец ребёнка: Чолпан Федор Антонович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Чолпан Михаил Федорович

Отец ребёнка: Чолпан Федор Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чолпан Федор Антонович

Смерть
Неизвестно
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