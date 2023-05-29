Петрова Марина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Марина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1981

Сын: Попов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
30.11.1982

Сын: Попов Виталий Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
30.11.1982

Сын: Попов Виталий Александрович

Отец ребёнка: Попов Александр Сергеевич