Петрова Марина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1981
Сын: Попов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Попов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
30.11.1982
Сын: Попов Виталий Александрович
Отец ребёнка: Попов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
30.11.1982
Сын: Попов Виталий Александрович
Отец ребёнка: Попов Александр Сергеевич