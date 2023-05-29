Попов Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Виталий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1982

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1982

Отец: Попов Александр Сергеевич

Мать: Петрова Марина Сергеевна