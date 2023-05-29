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Попов Виталий Александрович
Попов Виталий Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.11.1982
Пол
Мужской
Отец
Попов Александр Сергеевич
1957 г.р.
Мать
Петрова Марина Сергеевна
1959 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1982
Отец:
Попов Александр Сергеевич
Мать:
Петрова Марина Сергеевна
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