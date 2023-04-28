Демидовъ Дмитрій
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти15.01.1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Демидовъ Тимофей
Мать: Демидова Катерина
Бракосочетание
28.01.1843
Жена: Демидова Прасковья
Рождение ребёнка
02.01.1844
Сын: Демидовъ Гордей
Мать ребёнка: Демидова Прасковья
Рождение ребёнка
02.01.1844
Сын: Демидовъ Сильвестръ
Мать ребёнка: Демидова Прасковья
Рождение ребёнка
11.02.1846
Дочь: Горшенина Татьяна
Мать ребёнка: Демидова Прасковья
Рождение ребёнка
23.11.1847
Сын: Демидовъ Андрей
Мать ребёнка: Демидова Прасковья
Рождение ребёнка
20.10.1849
Дочь: Демидова Прасковья
Мать ребёнка: Демидова Прасковья
Рождение ребёнка
10.12.1852
Сын: Демидовъ Аполлонъ
Мать ребёнка: Демидова Прасковья
Рождение ребёнка
06.01.1855
Дочь: Деулина Татьяна
Мать ребёнка: Демидова Прасковья
Смерть
15.01.1857
Рождение ребёнка
15.02.1857
Дочь: Демидова Маремьяна
Мать ребёнка: Демидова Прасковья