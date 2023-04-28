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Демидовъ Дмитрій

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Дата смерти

15.01.1857

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Демидовъ Тимофей

Мать: Демидова Катерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.01.1843

Жена: Демидова Прасковья

Рождение ребёнка
02.01.1844

Сын: Демидовъ Гордей

Мать ребёнка: Демидова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1844

Сын: Демидовъ Сильвестръ

Мать ребёнка: Демидова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1846

Дочь: Горшенина Татьяна

Мать ребёнка: Демидова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.11.1847

Сын: Демидовъ Андрей

Мать ребёнка: Демидова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.10.1849

Дочь: Демидова Прасковья

Мать ребёнка: Демидова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.12.1852

Сын: Демидовъ Аполлонъ

Мать ребёнка: Демидова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1855

Дочь: Деулина Татьяна

Мать ребёнка: Демидова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.01.1857
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1857

Дочь: Демидова Маремьяна

Мать ребёнка: Демидова Прасковья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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