Потапчук Лапина Трезубова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапчук Лапина Трезубова Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1936

Дата смерти

31.12.1887

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1936

Отец: Потапчук Иван Ульянович

Мать: Зайцева Трушнякова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Топорков Трезубов Виктор Васильевич Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапин Юрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топорков Трезубов Виктор Васильевич Григорьевич

Смерть
31.12.1887
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