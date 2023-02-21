Потапчук Лапина Трезубова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1936
Дата смерти31.12.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Топорков Трезубов Виктор Васильевич Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1887