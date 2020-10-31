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Потапчук Иван Ульянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1888

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Потапчук Ульян Иоанн Макариевич

Мать: Дидковская Потапчук Шпаковская Варвара Самуиловна

Рождение ребёнка
13.10.1925

Сын: Потапчук Владимир Иванович

Мать ребёнка: Недашковская Потапчук Галина Анна Васильевна

Стещино Киевская обл Полесский рн Украина
Рождение ребёнка
12.06.1936

Дочь: Потапчук Лапина Трезубова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Трушнякова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
?.02.1951

Дочь: Потапчук Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Недашковская Потапчук Галина Анна Васильевна

Стещино Киевская обл Полесский рн Украина
Рождение ребёнка
1959

Сын: Потапчук Александр Иванович

Мать ребёнка: Недашковская Потапчук Галина Анна Васильевна

Стещино Киевская обл Полесский рн Украина
Бракосочетание
2013

Жена: Недашковская Потапчук Галина Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Трушнякова Татьяна Ивановна

Смерть
1888
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