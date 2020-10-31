Потапчук Иван Ульянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Рождение ребёнка
13.10.1925
Сын: Потапчук Владимир Иванович
Мать ребёнка: Недашковская Потапчук Галина Анна Васильевна
Стещино Киевская обл Полесский рн Украина
Рождение ребёнка
12.06.1936
Дочь: Потапчук Лапина Трезубова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Трушнякова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
?.02.1951
Дочь: Потапчук Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Недашковская Потапчук Галина Анна Васильевна
Стещино Киевская обл Полесский рн Украина
Рождение ребёнка
1959
Сын: Потапчук Александр Иванович
Мать ребёнка: Недашковская Потапчук Галина Анна Васильевна
Стещино Киевская обл Полесский рн Украина
Бракосочетание
2013
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1888