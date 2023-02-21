Трезубова,топоркова, Линдберг Микаела-Татьяна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.2000
Сын: Трезубов Измаил Борисович
Отец ребёнка: Лобанов Борис Николаевич
Рождение ребёнка
2009
Дочь: Линдберг Шештин
Отец ребёнка: Линдберг Андеш
Рождение ребёнка
2016
Сын: Ерикссон Мартин
Отец ребёнка: Ерикссон Хенрик
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерикссон Хенрик
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Линдберг Андеш
Бракосочетание
Неизвестно