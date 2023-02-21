Трезубова,топоркова, Линдберг Микаела-Татьяна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрезубова,топоркова, Линдберг Микаела-Татьяна Викторовна

Трезубова,топоркова, Линдберг Микаела-Татьяна Викторовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Топорков Трезубов Виктор Васильевич Григорьевич

Мать: Потапчук Лапина Трезубова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
14.06.2000

Сын: Трезубов Измаил Борисович

Отец ребёнка: Лобанов Борис Николаевич

Рождение ребёнка
2009

Дочь: Линдберг Шештин

Отец ребёнка: Линдберг Андеш

Рождение ребёнка
2016

Сын: Ерикссон Мартин

Отец ребёнка: Ерикссон Хенрик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерикссон Хенрик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Линдберг Андеш

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Борис Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close