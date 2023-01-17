Пислегин Пётр Петрович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиМежду 1842 и 1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Пислегин Пётр Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Маланья Петровна
Мать ребёнка: Пислегина Параскева Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Агафья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Пислегина Параскева Борисовна
Рождение ребёнка
01.04.1815 ст.
Мать ребёнка: Пислегина Параскева Борисовна
Кайсишур-Туклинской, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1842 и 1845