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Пислегин Пётр Петрович

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Место рождения

Узей-Тукля, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1786

Дата смерти

Между 1842 и 1845

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Пислегин Пётр Данилович

Мать: не указана

Узей-Тукля, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Маланья Петровна

Мать ребёнка: Пислегина Параскева Борисовна

Узей-Тукля, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Агафья Петровна

Мать ребёнка: не указана

Узей-Тукля, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Пислегина Параскева Борисовна

Узей-Тукля, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.04.1815 ст.

Сын: Пислегин Ефим Петрович

Мать ребёнка: Пислегина Параскева Борисовна

Кайсишур-Туклинской, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пислегина Параскева Борисовна

Смерть
Между 1842 и 1845
Узей-Тукля, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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