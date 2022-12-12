Пислегин Ефим Петрович
Место рождения
Дата рождения01.04.1815 ст.
Дата смерти05.11.1840 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1815 ст.
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Пислегина Домна Андреевна
Рождение ребёнка
19.03.1834 ст.
Мать ребёнка: Пислегина Домна Андреевна
Пуштовай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Дочь: Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Пислегина Домна Андреевна
Рождение ребёнка
10.06.1841 ст.
Дочь: Ксения Ефимовна
Мать ребёнка: Пислегина Домна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.11.1840 ст.