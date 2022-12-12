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Пислегин Ефим Петрович

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Место рождения

Кайсишур-Туклинской, Малмыжский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.04.1815 ст.

Дата смерти

05.11.1840 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1815 ст.

Отец: Пислегин Пётр Петрович

Мать: Пислегина Параскева Борисовна

Кайсишур-Туклинской, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Пислегин Степан Ефимович

Мать ребёнка: Пислегина Домна Андреевна

Кайсишур-Туклинской, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1834 ст.

Сын: Пислегин Иван Ефимович

Мать ребёнка: Пислегина Домна Андреевна

Пуштовай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Пислегина Домна Андреевна

Кайсишур-Туклинской, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.06.1841 ст.

Дочь: Ксения Ефимовна

Мать ребёнка: Пислегина Домна Андреевна

Кайсишур-Туклинской, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пислегина Домна Андреевна

Смерть
05.11.1840 ст.
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