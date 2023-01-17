Пислегина Параскева Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти25.10.1840 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Маланья Петровна
Отец ребёнка: Пислегин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Пислегин Пётр Петрович
Рождение ребёнка
01.04.1815 ст.
Отец ребёнка: Пислегин Пётр Петрович
Кайсишур-Туклинской, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1840 ст.