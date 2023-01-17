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Пислегина Параскева Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

25.10.1840 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Маланья Петровна

Отец ребёнка: Пислегин Пётр Петрович

Узей-Тукля, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Пислегин Пётр Петрович

Узей-Тукля, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.04.1815 ст.

Сын: Пислегин Ефим Петрович

Отец ребёнка: Пислегин Пётр Петрович

Кайсишур-Туклинской, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пислегин Пётр Петрович

Смерть
25.10.1840 ст.
Узей-Тукля, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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